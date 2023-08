Edição da Expoacre de 2024 deve ter realização de negócios no decorrer do dia

O governador Gladson Cameli (PP) esteve reunido nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana nesta quinta-feira, 3, e confirmou que pretende fazer a realização de negócios no decorrer do dia na edição da feira de 2024.

A ideia da gestão é de inspirar na feira agropecuária de Rondônia e tornar o espaço em um celeiro de negócios. Realmente estive lá [Rondônia Rural Show] para ver de perto e a nossa ideia é essa que a Expoacre não fique só focada em shows e eventos de diversão. A Expoacre tem que ter negócios, a minha intenção era transformar essa ano a feira de negócios de dia e qual é a ideia do governo, é focar na economia e fazer bons negócios. O fortalecimento do agronegócio do Acre não vai atrapalhar Rondônia nunca”, explicou.

Gladson disse ainda que pretende fortalecer o agronegócio sem desrespeitar as leis ambientais. “A realidade do Acre é que temos que ter um agronegócio forte e sustentável para que gere emprego e renda e de nenhuma firma possa ir contra as políticas ambientais, inclusive estive com secretários falando de obras, investimentos e todas as ações que possa gerar emprego e renda a população”.

Acerca dos recursos da BR-364, Cameli adiantou que além dos recursos é preciso ter a licitação do projeto de reconstrução da rodovia. “Não se pode fazer nada enquanto não estiver licitado com essa técnica nova [macadame hidráulica] e que a licitação já esteja acrescentando essa tecnologia, porque se não pode acrescentar 40% e usar o mesmo que já foi usado é torrar dinheiro e jogar fora e o DNIT já está com essa consciência e quero agradecer ao governo federal e agradecer. Eu estou alinhado e já disse ao presidente [Lula], tenho chamado a nossa bancada, convidei o presidente para vir ao Acre”, comentou.