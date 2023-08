Senac Acre abre inscrições para Processo Seletivo com vagas para Cruzeiro do Sul e Brasiléia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Departamento Regional no Acre anuncia abertura dos Processos Seletivos Nº 006/2023 e Nº 007/2023 para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva nas unidades de Cruzeiro do Sul e Brasiléia respectivamente. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco, durante o período das 08h00min do dia 03/08/2023 até às 23h59min do dia 04/08/2023. Os candidatos devem observar o limite de inscrições para cada função conforme indicado no edital.

O Processo Seletivo Nº 006/2023 tem como objetivo preencher vagas e formar cadastro de reserva para a unidade de Cruzeiro do Sul. As vagas disponíveis são para funções em nível médio para Monitor de Aluno (01 vaga efetiva e 10 vagas no cadastro reserva) com remuneração inicial de R$ 1.642,02, além de benefícios, com carga horária de 44 horas semanais; e função em nível superior em Desenvolvimento e Programação em áreas como Engenharia de Software, Ciências da Computação, Redes de Computadores, entre outras para Orientador Educacional II/6 – Informática ( 01 vaga efetiva e 05 vagas no cadastro reserva) com remuneração inicial de R$ 210,00 fixos + R$ 35,00 h/aula, com carga horária de 6 horas/aula fixas por mês + h/aula ministradas.

Já o Processo Seletivo Nº 007/2023 tem como objetivo o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a unidade de Brasiléia. As vagas disponíveis são para funções em nível médio para Monitor de Aluno (01 vaga efetiva e 10 vagas no cadastro reserva) com remuneração inicial de R$ 1.642,02, além de benefícios, com carga horária de 44 horas semanais; e função em nível superior em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins da Administração para Orientador Educacional – Gestão ( 01 vaga efetiva e 05 vagas no cadastro reserva) com remuneração inicial é de R$ 210,00 fixos + R$ 35,00 h/aula, com carga horária de 6 horas/aula fixas por mês + h/aula ministradas e função em nível superior em Desenvolvimento e Programação em áreas como Engenharia de Software, Ciências da Computação, Redes de Computadores, entre outras para Orientador Educacional II/6 – Informática ( 01 vaga efetiva e 05 vagas no cadastro reserva) com remuneração inicial de R$ 210,00 fixos + R$ 35,00 h/aula, com carga horária de 6 horas/aula fixas por mês + h/aula ministradas.

Ambos os processos seletivos serão compostos por duas etapas, incluindo Análise Curricular para todas as funções, Entrevista Técnica e Comportamental para nível médio e Prova Prática para nível superior.

Ressalta-se que o regime de contratação para as vagas efetivas é celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), o que não garante estabilidade aos aprovados, exceto em casos previstos em lei. Para mais informações detalhadas sobre as funções, requisitos, remuneração, carga horária e outras etapas do processo seletivo, consulte os respectivos editais.