Prefeitura confirma que comissionado que fez piada com acidente será exonerado

FOTO: Diogo Zacarias/MF O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (2), durante a participação no programa “Bom Dia, Ministro” que há um compromisso do governo de apresentar em até 90 dias uma solução final para a questão dos juros do crédito rotativo, atualmente acima dos 430% ao ano. Alvo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a taxa do rotativo do cartão de crédito passou de 454,0% para 437,3% ao ano. A média do juro cobrado pelos bancos no rotativo caiu 16,7 pontos porcentuais de maio para junho, segundo Banco Central. O ministro disse, ainda, que o crédito rotativo é um problema histórico no Brasil. Segundo ele, o presidente Lula e todo o governo está colocando uma pressão sobre o sistema bancário referente a essa taxa....