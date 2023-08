“É preciso de conscientização para o enfrentamento da violência contra a mulher”, diz Gonzaga

A Unimed está na Expoacre e apresenta novidade. Rio Branco conta agora com o Instituto de Terapias da empresa c para o Transtorno do Espectro Autista — TEA. "É o maior Instituto do Norte, com muitos profissionais e esse foco no TEA", cita Fernando Ribeiro, da Unimed, que aponta ainda como novidades, o laboratório e as estruturas modernizadas. No stand da empresa na Feira, os clientes e não clientes podem tirar dúvidas sobre planos de saúde e também aferir pressão arterial e glicemia. Segundo Fernando, a Unimed dá atenção especial à saúde preventiva. "A Unimed atua com saúde preventiva. A hipertensão, por exemplo, é uma doença silenciosa e pode comprometer órgãos vitais, então a prevenção é muito importante. No nosso Centro Médico, temos atendimento e exames", relata ele. O stand...