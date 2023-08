Durante recesso parlamentar, deputado federal Barbary intensificou agendas no Juruá

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) passou todo o recesso parlamentar percorrendo os municípios da região do Juruá. A extensa agenda incluiu reuniões institucionais, entrega de equipamentos e visitas às comunidades rurais e ribeirinhas.

Os trabalhos começaram pelo município do Jordão, por ocasião da Assembleia da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), discutindo convênios e projetos, que beneficiarão os municípios acreanos, bem como o alinhamento acerca do Plano Plurianual Participativo.

No município, ele também realizou reuniões com diversos segmentos da sociedade, incluindo os indígenas do povo huni-kuin, ocasião em que reafirmou seu compromisso na defesa dos povos originários, bem como sua oposição ao Marco Temporal, que segundo ele, “é um verdadeiro genocídio legislado, que desonra toda a história do Brasil”.

O parlamentar também esteve no município de Marechal Thaumaturgo acompanhando ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Além da entrega de títulos definitivos, o órgão federal e o parlamentar acreano discutiram importantes pautas com os assentados, como a definição de georeferenciamento para loteamento, linhas de créditos para habitação e regularização fundiária. Os assentados também receberam esclarecimentos sobre o processo de arrecadação de terras, com vistas a demarcação das propriedades, para um novo projeto de assentamento.

“Meu reconhecimento ao grande trabalho do INCRA. Serei um parceiro nas ações do órgão, com foco na melhor assistência às famílias acreanas, que vivem dentro de projetos de assentamentos e reservas extrativistas”, ressaltou Barbary.

No município de Marechal Thaumaturgo, o deputado fez questão de visitar os principais órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado, para conferir de perto o devido funcionamento e também as principais necessidades, visando a destinações de recursos, através de emendas parlamentares.

Em Porto Walter, a agenda teve um significado ainda mais importante. O deputado entregou ao município, o primeiro fruto do seu trabalho no Legislativo Federal: o trator avaliado em R$1,5 milhões, que foi adquirido por meio de recurso extra orçamentário para fortalecer as ações de melhoria dos ramais, no apoio ao homem do campo e ao produtor rural.

Já em Rodrigues Alves, Barbary participou das comemorações dos 31 anos do município e do Tradicional Festival da Banana, que está em sua sétima edição. E, em Cruzeiro do Sul encerrou a agenda pelos municípios do Juruá percorrendo bairros do município na companhia de vereadores e líderes comunitários, ouvindo demandas voltadas a infraestrutura urbana.

Agenda institucional

Como parte de sua agenda institucional, o deputado Zezinho Barbary esteve no Ministério Público, dialogando com o promotor Leonardo Honorato, titular da Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente.

A pauta discorreu sobre o grande projeto-piloto de uma escola de ensino médio mista, que será construída na comunidade ribeirinha, em Cruzeiro do Vale, próximo à Voz do Nilo, que atenderá inicialmente mais de 100 adolescentes, entre indígenas e não-indígenas.

E por fim, na universidade Federal do Acre (UFAC), Zezinho Babary conheceu de perto o funcionamento da educação pública superior, bem como os importantes projetos de pesquisas científicas, desenvolvidas na região e que necessitam de investimentos.