Após eliminação da seleção feminina, Jéssica e Raquel lamentam e choram muito

Com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina, que empatou com a Jamaica, nesta quarta-feira, 02, a acreana Jéssica Ingrede publicou um vídeo chorando por causa da derrota.

Ela, que faz parte do Time de Criadores de Conteúdos da CBF, está na Austrália mostrando todos os acontecimentos do maior evento de futebol do mundo e lamentou o resultado.

VEJA:

“Perdemos, foi triste. Quando a gente se propõe a torcer por um time, você vai até o final, se envolve. Então, você quer a vitória. Mas não podemos negar que essa copa do mundo de 2023 foi muito importante para o cenário do futebol feminino”, declarou.

A influenciadora Raquel Mércia, que também faz parte do grupo, também publicou um vídeo emocionada com a eliminação. As duas devem retornar para o Acre brevemente. “Queria falar alguma coisa legal, mas só agradeço a oportunidade que eu tive”.

VEJA O VÍDEO: