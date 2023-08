Acre firma convênio com Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para democratizar melhoramento genético

A cerimônia para assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Governo do Acre e Federação da Agricultura e Pecuária (FAEAC), relacionada a uma iniciativa que tem o objetivo de aprimorar o gado zebuíno de corte e leiteiro nas pequenas e médias propriedades (Pró-Genética), aconteceu na última terça-feira, 1º de agosto, na Expoacre.

O presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid, participou do evento em Rio Branco, onde teve uma agenda intensa, participando de um almoço com criadores acreanos, com o secretário adjunto de Produção e Agronegócio do Acre, e membro do Conselho Deliberativo Técnico da ABCZ, Edivan Maciel. Gabriel também prestigiou o julgamento da raça Sindi, na feira de negócios.

“Este acordo é importante para democratizar o acesso ao melhoramento genético, levando a possibilidade de mais produtividade e consequentemente, rentabilidade para os criadores do norte brasileiro”, explicou Garcia Cid.

Durante visita ao escritório regional da ABCZ, ele parabenizou a equipe pelo trabalho e se reuniu com os Conselheiros Consultivos do Acre Francisco de Salles Ribeiro do Valle Filho, Marcelo Lemos de Sousa e Pedro Nogueira Teixeira da Rocha.

Representando a ABCZ, o presidente da entidade participou de uma palestra no estande da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e conheceu, ainda, a sede da Emater local.

O estado do Acre possui mais de 37 mil produtores rurais, 60 associados à ABCZ, destes 12 são participantes do PMGZ Corte, um dos principais programas de melhoramento genético.

“É importante levar aos criadores essa mensagem de que a ABCZ, sabendo que a pecuária de corte é a atividade com maior expressão econômica do setor agropecuário do estado do Acre, está de portas abertas para ouvir e receber a todos os criadores interessados em integrar nosso quadro de associados”, acrescentou.

De acordo com o secretário adjunto Edivan Maciel, o programa tem o objetivo de democratizar o acesso de produtores de menor porte ao melhoramento genético e representa um passo importante do governo do Acre, criando oportunidades para que a genética melhoradora desça do ápice da pirâmide da produção de gado para a base.

“Com esse projeto Pró-Genética, a Emater, a Secretaria de Agricultura, a Federação de Agricultura, através de seus sindicatos nos municípios, organiza o crédito dessas pessoas que queiram comprar por meio de financiamento bancário, o organiza junto aos produtores associados a ABCZ a oferta de touros, ou seja, criam uma demanda lá no município e vêm buscar esses touros aqui, faz uma feira organizada pelas secretarias nos municípios, onde os pequenos e médios produtores possam adquirir esses animais de forma facilitada e com credenciamento genético pela ABCZ

No fim de abril e começo de maio passado, o secretário Edivan Maciel esteve em Uberaba (MG), onde participou da A 88ª ExpoZebu. Foi lá que ele convidou o presidente da ABCZ para visitar a Expoacre. Na oportunidade, ele afirmou que a parceria com a ABCZ é de suma importância para fortalecer, principalmente, a produção de bezerros pelos pequenos e médios criadores – que representam a maioria da força de trabalho no campo no Acre.