Acisa vai propor ao governo e à Aleac futura isenção do ICMS na Expoacre

FOTO: SÉRGIO VALE O governador Gladson Cameli esteve em um bate-papo ao pé do ouvido com o coordenador do Ministério do Movimento Agrário no Acre, Cesário Braga, durante visita à posse do superintendente Regional do Basa, Edson Ferreira de Souza, no Parque de Exposições Wildy Viana, nesta terça-feira, 2. Durante o encontro, Gladson e o petista estiveram à vontade e trataram de alguns assuntos. O chefe do executivo acreano falou sobre o encontro. "Na política tudo é possível", comentou. Já Cesário não quis falar do assunto à reportagem.