Todas as cidades acreanas têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento

O Instituto Cidades Sustentáveis lança no próximo domingo, 6/8, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2023 (IDSC-BR), ferramenta que permite avaliar os 5.570 municípios brasileiros por meio de 100 indicadores socioeconômicos e ambientais. O lançamento ocorrerá em Belém, durante o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, evento que integra a programação dos Diálogos Amazônicos.

O índice mostra a enorme desigualdade entre as diferentes regiões do país e aponta, também, que todos os municípios ainda estão longe de alcançar um nível muito alto de desenvolvimento sustentável. Numa escala de 0 a 100 pontos, nenhuma cidade atingiu pontuação acima de 80; apenas 45 (0,8% dos municípios brasileiros) ficaram acima de 60 pontos e a maior parte (3.346 municípios, ou 40% do total) encontra-se na faixa entre 40 e 49 pontos.

Das 10 cidades com a maior pontuação, oito estão no estado de São Paulo, uma em Minas Gerais e uma em Santa Catarina. Dentre as 10 com a menor pontuação, seis estão no Pará, duas no Maranhão e duas na Amazônia.

Cidades amazônicas

Outros destaques do IDSC mostram que os desafios são ainda maiores para as cidades amazônicas. Dentre os 100 municípios com a menor pontuação, 84 estão na Amazônia Legal. A região é formada por 772 cidades de nove estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Desse total, 753 (97%) têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento. Apenas 19 municípios da Amazônia Legal alcançaram 50 pontos ou mais. Nenhum ficou acima dos 60 pontos.

Cidades acreanas

No Acre, todas as cidades têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento. Rio Branco, a capital, é a mais bem colocada, com 48,9 pontos, situada na posição 2.033 entre os 5.570 municípios brasileiros. A cidade acreana pior colocada no ranking é Feijó, com 33,84 pontos.

As informações de todas as cidades brasileiras estão na página do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil.