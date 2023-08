PSDB confirma o nome de Minoru Kinpara para disputar a prefeitura de Rio Branco

A experiência que tenho de mais de quatro décadas de jornalismo político, me ensinou a não fazer análise política com emoção, com o fígado. Não me pauto pelo imediatismo do já ganhou, quando está faltando mais de um ano para a eleição nas prefeituras. Cruzeiro do Sul é uma situação que deve ser observada com cautela. O fato do prefeito Zequinha (PP) não estar aparecendo bem nas pesquisas, não significa que está derrotado. O que vai pesar na sua reeleição ou não no próximo ano, é como estará a sua gestão no ápice da campanha. Não sei se vai conseguir ter 11 partidos e uma legião de candidatos a vereadores pedindo votos para ele, como teve na sua eleição. Por isso, não se pode dizer que já perdeu a eleição....