Por que jogar na Mega Millions?

Se você tem vontade de apostar em uma das maiores loterias dos Estados Unidos – e ganhar em dólar – esse momento é seu! Aqui você vai descobrir as vantagens de jogar na Mega Millions.

Com certeza você já se pegou pensando no que faria com alguns bilhões de reais na conta, não é mesmo? E já que não custa nada sonhar, é bom ir treinando o pensamento, porque afinal, vai que uma hora esse dinheiro cai na sua conta!

Muita gente tem dúvidas sobre loterias internacionais, mas a verdade é que jogar nelas é tão fácil quanto apostar nas loterias brasileiras.

E é bom já adiantar que não existe limitação nenhuma para brasileiros jogarem em loterias de fora do Brasil. Pode ser que você ou alguém que você conheça já tenha deixado de apostar por esse receio, então já pode abandonar essa ideia.

Hoje não existem fronteiras nas loterias, e as norte-americanas – como a Mega Millions e a Powerball – atraem milhares de apostadores do mundo todo semanalmente. Essa é mais uma das maravilhas da internet, que possibilita as apostas de qualquer lugar do globo! E o melhor é que você joga diretamente do seu computador ou celular, no conforto de um sofazinho.

Estamos falando de bilhões de dólares!

A ideia de apostar em loterias de fora do Brasil é bastante atrativa porque os prêmios oferecidos costumam ser bem maiores que os daqui. Enquanto o maior prêmio que já foi pago no Brasil saiu na Mega da Virada de 2022, que ficou em R$ 541 milhões, nos Estados Unidos o maior valor acumulado na Mega Millions foi de 1,537 bilhão de dólares e foi pago no ano de 2018.

O atual recorde histórico de jackpot em loterias internacionais é da Powerball, que em novembro de 2022 pagou 2 bilhões de dólares para um único sortudo. Esse nunca mais vai precisar se preocupar com os boletos – e nem as próximas gerações da família dele. Será que estão aceitando novos membros?

Outra vantagem que as loterias internacionais têm em relação aos concursos brasileiros é que o valor pode ser resgatado em outras moedas, que geralmente têm cotações consideravelmente superiores à do real.

Fazendo a conversão de dólares para o real, é comum que os prêmios da Mega Millions ultrapassem a marca de um bilhão. Mas a bolada pode ser bem maior!

Em janeiro de 2023 o apostador mais sortudo do ano – até agora – jogou na Mega Millions e levou nada mais, nada menos do que SETE bilhões de reais como prêmio. Já pensou? Será que vem aí outro prêmio multi bilionário ainda esse ano?

Principais loterias dos Estados Unidos

Existem várias outras loterias norte-americanas, e a Powerball, ao lado da Mega Millions, ocupa um lugar de grande destaque. Ela também atrai semanalmente diversos apostadores do mundo todo e oferece prêmios generosos.

E apesar de as chances de ganhar na Powerball serem de uma em 292,2 milhões, esse ano já surgiu um novo bilionário, jogador do ensolarado estado da Califórnia. Esse foi o terceiro concurso da história dessa loteria a ultrapassar o valor de um bilhão de dólares, e o sorteio foi realizado recentemente, no último dia 19 de julho.

O curioso é que o bilhete premiado foi comprado em um mercadinho daqueles que vendem doces e refrigerantes. Definitivamente uma daquelas situações que nos fazem pensar sobre destino e intuição. Imagine estar com sede e a partir disso tomar uma decisão que vai mudar radicalmente sua vida para melhor?

Assim como na Mega Millions, é possível apostar no Powerball daqui do Brasil através de sites confiáveis como a Lotto Billions.

Como jogar na Mega Millions

Bom, para jogar na Mega Millions você precisa se cadastrar em um site oficial. Em seguida, basta escolher seus 5 números de 1 a 70 e a Mega Ball de 1 a 25, o dia em que deseja concorrer e a frequência dos concursos. O processo é literalmente igual ao de apostar nas loterias brasileiras.

Depois de apostar, se a sorte estiver ao seu lado e você ganhar, dá até para começar a usar o dinheiro nas tão sonhadas viagens. Isso porque os bilhetes premiados não podem sair dos Estados Unidos, então você vai ter que ir até lá se o seu prêmio superar os 200.000 dólares.

Mas não se preocupe, até você chegar lá seu bilhete fica muito bem guardado em um cofre te esperando. Bom que dá para atualizar a conta bancária e as fotos do Instagram!