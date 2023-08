Polícia Militar liberta família sequestrada, apreende armas e captura criminosos

Uma ação conjunta das equipes do Batalhão de Policiamento Trânsito (BPTran), radiopatrulha da área do 2° Batalhão (2º BPM) e da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móveis (Rotam), integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC), resultou na recuperação de uma caminhonete, apreensão de duas armas de fogo e prisão de cinco suspeitos, na madrugada desta terça-feira, 1º de agosto, no bairro Recanto dos Buritis.

A ocorrência teve início quando uma equipe do BPTran abordou a caminhonete Ford Ranger no trevo de Senador Guiomard, ocupada por um casal e uma criança, que fazia o trajeto Rio Branco/Brasileia. Durante a conversa, o condutor não apresentou a documentação do veículo e se mostrou bastante nervoso. Os policiais suspeitaram da atitude do motorista e verificaram o endereço de registro no documento do automóvel.

Com as informações de localização, entraram em contato com uma guarnição do 2° Batalhão, que se deslocou ao endereço citado, no bairro Canaã, e constatou que a residência estava vazia (sem moradores) e violada com móveis revirados. A equipe do BPTran conduziu o casal à delegacia e, durante o preenchimento do boletim de ocorrência, o celular do condutor do veículo tocou, momento em que os policiais viram que o contato aparecia como “barbearia DG”, local conhecido por ser de propriedade de um indivíduo que possui várias passagens pela polícia.

Uma equipe da Rotam foi ao endereço da barbearia e, ao se aproximar, avistou um homem com uma arma de fogo nas mãos, o qual correu para o interior do terreno ao visualizar a viatura, mas foi capturado. Ao ser perguntado o que estava fazendo no local, confessou que fazia a guarda da família sequestrada e mantida em cárcere privado, bem como informou onde estavam os outros comparsas no crime.

Os militares foram ao local e constataram que a família se encontrava no ambiente (um quarteirão abandonado), e os libertaram. Dois homens foram presos, uma arma de fogo apreendida, assim como o cano de uma espingarda encontrado no local. Os envolvidos estavam trajando as mesmas vestimentas de quando cometeram o crime, o que facilitou o seu reconhecimento.

Os policiais militares da Rotam encaminharam os envolvidos, juntamente com os armamentos, e o BPTran conduziu o veículo à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.