Lutador acreano Thomas Bryan, que começou como zelador de academia, quer chegar ao UFC

O primeiro entrevistado do Bar do Vaz especial ExpoAcre, transmitido pelo ac24horas e Ecos da Notícia, nesta terça-feira, 1°, é o acreano Thomas Bryan, de 24 anos, que no último sábado, 29, venceu uma luta de MMA Predador FC em Cancún, no México. Bryan, que é professor de Muay Thai, conquistou uma vitória na categoria 145 libras no evento do MMA após acertar um nocaute em seu adversário, Juan Carlos com um minuto e vinte segundos de luta.

“Ele estava falando muita besteira. Eu não sou provocador e entro na luta com a mente blindada. Essa foi a primeira vez que tive esse tipo de provocação, mas não reagi com raiva. A raiva atrapalha e ganha quem erra menos. Dei o 3° golpe no chão e em pé e deu certo”, contou.

Com 7 vitórias e 1 derrota na carreira, ele diz que o foco é lutar com os melhores lutadores e almeja os grandes adversários. Quer chegar ao maior evento de MMA do mundo, o UFC. “Esse é nosso objetivo maior e vamos lutar por isso”, pontua.

O alteta contou que começou de baixo, assim como a maioria dos grandes lutadores, que tem uma história de superação. Thomaz diz que começou limpando a academia para treinar e hoje é um dos principais nomes do esporte no Acre. “Minha família sempre me deu uma boa educação, me criou bem e me ensinou a vida. Parece história de filme, mas quase todo atleta vive essa realidade, ganha uma oportunidade do professor e aproveita essa oportunidade”.

Thomas diz ainda que desde o final do ano passado tem patrocinadores e já consegue viver do esporte. “Eu dava e ainda dou aulas. Mas já dei aula particulares que atravessava a cidade de bike e também nas academias para comprar material, passagem e hospedagem”.

O atleta já tem lutas marcadas para Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul e em outubro, Paris, na França e de novo no México, no final do ano. Ele deixa um recado para quem quer seguir no esporte.

“A gente tem que ter políticas públicas, sim, mas também iniciativa. Quando surgiu a primeira luta fora do Estado, eu fui em uma agência de viagens e comprei a passagem de avião para pagar em dez vezes”, relata.

MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, ou em português, “Artes Marciais Mistas”. MMA são artes marciais que incluem golpes de luta em pé e técnicas de luta no chão.

ASSISTA A ENTREVISTA: