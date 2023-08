Empresário revela que no Acre existem 150 colecionadores de facas; preço chega a R$ 1,7 mil

Os novos conceitos de empreendedorismo no setor da beleza que estão sendo trazidos para o Acre estão em exposição na Expoacre deste ano no Espaço do Sebrae. A empresária do segmento, Cler Salomão, conversou com a apresentadora Jocely Abreu sobre as mais recentes novidades que os visitantes podem encontrar. “Todo o nosso conceito, que temos trazido para o Acre em nível de conhecimento, empreendedorismo e avanço no setor da beleza, nós estamos expondo aqui. Hoje, nós trabalhamos com treinamentos e procedimentos na área de micropigmentação com as maiores e melhores técnicas do mundo”, explicou. Segundo a empresária, o objetivo do trabalho é alavancar o segmento da beleza na cidade. Salomão, que tem mais de 10 anos trabalhando na área, com mais de 48 mil horas trabalhadas e mais de 10...