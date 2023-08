Assessor faz piada com trabalhador que perdeu perna em acidente e revolta amigos

Um áudio que circula nas redes sociais nesta terça-feira, 01 de agosto, revela o assessor político Weverson Oliveira, mais conhecido como Sílvio Santos, zombando do acidente envolvendo o trabalhador Renan Filho, de 32 anos.

O impacto violento, que causou a amputação da perna esquerda do homem, ocorreu na última segunda-feira, 31 de julho, na rua Rio de Janeiro. Um vídeo mostra a gravidade dos fatos, que deixou várias pessoas feridas.

Na gravação do locutor, que vazou de um grupo do WhatsApp, ele debocha e faz piada do ocorrido. “Vou dar uma de perito aqui. Esse cara da moto, no mínimo, o que ele fez, foi passar entre os dois carros, os carros bateram nele e jogaram ele na casa do Chico com perna e tudo”.

Segundo informações passadas para o ac24horas, um grupo de motorista de aplicativo deve fazer um protesto na tarde de hoje, para que Santos se pronuncie do caso e peça desculpas. Até o momento, ele não falou sobre o caso.

“Queremos retratação e vídeo de desculpa, não se brinca com a dor humana. Hoje chegada às 15h. Saída as 15h30. Com destino ao trabalho do bonitão. 15h em frente ao Bob’s sem atrasos, por favor”, destaca o informativo.

OUÇA O ÁUDIO: