Anteprojeto que propõe programa Jovem Aprendiz em Rio Branco é apresentado na Câmara

O presidente da Apex, Jorge Viana, informou nesta terça-feira, 01 de agosto, que conversou com o presidente Lula, sobre as ações realizadas pela instituição neste primeiro semestre de 2023. Segundo o ex-senador do Acre, além da aproximação com os países da África, Ásia, América Latina, Caribe e Europa, o apoio do governo federal tem fortalecido e impulsionado as exportações no norte e nordeste do Brasil. "Os resultados do primeiro semestre foram extraordinários e estamos animados para alcançar ainda mais no segundo semestre", declarou. Ainda segundo ele, todas as ações tem garantindo a promoção do país no mundo à fora. "Com o objetivo de gerar emprego e renda para o povo brasileiro".