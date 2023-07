Preocupante: Nível do Rio Acre pode chegar ao menor nível da história este ano

Começou neste domingo, 30, o Festival de Verão 2023, no município de Marechal Thaumaturgo. O evento, realizado pela prefeitura, prosseguirá nos próximos dois domingos, 6 e 13 de agosto. O Festival é realizado na praia em frente à sede do município com atrações musicais, barracas para que os empreendedores possam vender seus produtos e quadras de futebol e vôlei. A programação inclui shows musicais com os cantores Willian Teclas, JF do Forró, Freddy Lima, Frank Lopes e Alcicléia Mendonça. Na área esportivas há circuito de vôlei de praia, futebol masculino e feminino, natação, salto à distância, canoagem e atletismo com corrida com revezamento e obstáculos. No dia 13 de agosto, o enceramento será marcado pela escolha da garota verão, concursos de dança, piadas e músicas, além do sorteio de brindes...