Novenário de Nossa Senhora da Glória começa esta semana

O Novenário de Nossa Senhora da Glória, a maior festa religiosa do Acre, terá início na sexta-feira, 5, e até o dia 15, contará com atividades religiosas, sociais e econômicas.

O tema do Novenário deste ano é Uma Jovem chamada Maria. E o início do evento será justamente feito pela juventude com a Romaria dos Jovens, saindo as 15 horas da rotatória do município de Rodrigues Alves, pela Estrada da Variante, até a Catedral Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro. As 19 horas o bispo Dom Flávio Giovenale e todos os padres presentes vão celebrar a missa e em seguida farão o

hasteamento das bandeiras. A banda do 61.º BIS irá se apresentar tocar no evento.

Do dia 06 ao dia 14 de agosto, no interior da Catedral Nossa Senhora da Glória, haverá oração do Terço às 18h30 e Santa Missa na sequência.

A parte social do Novenário ocorrerá na Praça Orleir Cameli, ficando a praça de alimentação em frente a Caixa Econômica.

Ação social

Além das atividades religiosas e econômicas, o Novenário de Nossa Senhora da Glória tem também atendimento social. No dia 12 de agosto, os advogados e os profissionais da saúde, vão fazer atendimento jurídico e médico, com exames e diagnósticos.

No dia 14, a Missa será celebrada para os enfermos. Já no dia 15, haverá a Procissão de Nossa Senhora da Glória as 17h30, seguida de uma missa campal e do show do padre João Carlos e de um artista nacional cujo nome está sendo decidido.

Haverá intérprete de libras durante as novenas e missas, facilitando o entendimento das pessoas com deficiência auditiva.

Moto e bois de brinde

Como já é tradição, haverá rifas e bingos de itens como eletro eletrônicos, doados por empresários, para a realização de bingos e sorteios. Este ano a novidade é que entre os itens que serão rifados estão uma moto doada pessoalmente pelo governador Gladson Cameli e dois bois, dados pelos deputados estaduais Luís Gonzaga e Nicolau Junior.