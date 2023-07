Mulher é morta a golpes de foice na cabeça e tem corpo jogado em ramal

Francisca Alves Ribeiro, de 39 anos, foi morta na noite deste sábado, 29, e o seu corpo foi encontrado na manhã deste domingo, 30, com cortes profundo na cabeça. O crime ocorreu no km 19, do Ramal Linha Nova, no município do Bujari, no interior do Acre.

O autor do crime foi identificado como Antônio Eri Campos Veloso, de 55 anos, marido da vítima, foi preso.

De acordo com informações da polícia, Francisca procurou a Delegacia de Polícia Civil na última quarta-feira, 26, e registrou um boletim de ocorrência informando que estava recebendo ameaças de morte e que seu marido estava em posse de uma espingarda querendo matá-la.

Na noite de sábado, 29, Francisca e o marido estavam bebendo em um estabelecimento e por volta das 22h, Antônio resolveu sair do bar e depois a esposa ficou sozinha no local. Minutos após Francisca resolveu ir embora e seguiu caminhando no ramal com destino a sua residência, quando foi atacada pelo seu marido que em posse de uma foice desferiu uns golpes na cabeça de Francisca que morreu no ramal.

De acordo com a polícia, Antônio afirmou ter encontrado a esposa morta às margens do ramal por volta das 4h, mas não acionou a polícia. Quando foi por volta das 7h, vizinhos ainda encontraram Antônio alimentando os seus animais e quando foi somente 8h30min, ele pediu ajuda no bar e disse a populares que a sua esposa estava morta.

Policiais Militares foram acionados e quando chegaram ao local encontraram a mulher coberta com um lençol e averiguaram que Francisca havia sido morta. A polícia informou ainda que as roupas do suspeito havia vários pingos de sangue. Na casa do casal, foi encontrada uma foice escorada na casa, com marcas de sangue bem recente.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo de Francisca foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal(IML) para os exames cadavéricos.

Diante dos fatos, Antônio Eri rebebeu voz de prisão, sendo encaminhado a delegacia do município do Bujari.