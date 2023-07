Marechal Thaumaturgo realiza Festival de Verão

O Novenário de Nossa Senhora da Glória, a maior festa religiosa do Acre, terá início na sexta-feira, 5, e até o dia 15, contará com atividades religiosas, sociais e econômicas. O tema do Novenário deste ano é Uma Jovem chamada Maria. E o início do evento será justamente feito pela juventude com a Romaria dos Jovens, saindo as 15 horas da rotatória do município de Rodrigues Alves, pela Estrada da Variante, até a Catedral Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro. As 19 horas o bispo Dom Flávio Giovenale e todos os padres presentes vão celebrar a missa e em seguida farão o hasteamento das bandeiras. A banda do 61.º BIS irá se apresentar tocar no evento. Do dia 06 ao dia 14 de agosto, no interior da Catedral Nossa Senhora...