IBAMA diz que uso de partes de animais é proibido no artesanato: “só os índios podem usar”

O IBAMA está com stand na Expoacre 2023,onde estão expostos equipamentos, ações e programas do órgão de defesa do Meio Ambiente.

A superintendente do IBAMA no Acre, Melissa Machado, disse que o agronegócio, que é o carro chefe do evento, deve levar em conta o bom uso dos recursos naturais tendo em vista as futuras gerações. “Não atuamos apenas com repressão mas também com essa conscientização e temos o serviço de prevenção e recuperação de áreas degradadas com os Sistemas Agroflorestais, os SAFs”,

Ela mostrou ainda uma exposição de peças de artesanato indígena apreendidas nos correios. Entre os objetos aplicadores de rapé e outros itens feitos com o uso de penas, rabo de tatu e até bico de tucano. “O uso e transporte desse material é crime. Só os índios podem usar dentro da cultura deles”, cita ela.

Melhorias

As condições de trabalho no órgão estão melhorando no Acre, com relação ao uso de tecnologia, veículos e material, segundo a superintendente. Melissa diz que será realizado um Concurso Público e que o Cadastro de Reserva será chamado.