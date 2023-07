Governo convoca 36 aprovados em concurso da saúde para entrega de documentos

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem em um ramal da zona rural de Bujari, nesse domingo, 30, suspeito de assassinar a própria esposa, após bebedeira em um bar local. O indivíduo, que já havia sido denunciado por violência doméstica em outra ocasião, foi detido enquanto se embriagava a 500 metros do local do crime. Os militares foram acionados após populares encontrarem o corpo da mulher, de 39 anos, jogado às margens do ramal Linha Nova, um dos mais extensos do município. O cadáver estava coberto com um lençol e tinha um ferimento do lado direito do rosto. Informados por populares de que o suspeito estaria no mesmo bar onde bebia com a esposa no dia do crime, os policiais o encontraram conversando normalmente com outras...