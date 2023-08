Em noite de show evangélico, trânsito para a Expoacre segue congestionado

O show da cantora Mari Fernandez que ocorreria na quarta-feira, 2, como a 3° atração da Expoacre 2023 deve ser cancelado. A informação pode ser confirmada pela produção do evento a qualquer momento ainda nesta segunda-feira, 31. No entanto, ao contrário de Zé Vaqueiro, as causas do possível cancelamento do show ainda não foram reveladas, contudo, alguns divulgadores do evento já consideram como oficial o cancelamento da apresentação da artista no Acre. Em contato com os organizadores do show, ambos os empresários não responderam sobre o assunto.