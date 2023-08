Cantora Lú Lucena anima palco do ac24horas na terceira noite de Expoacre

Um espaço que tem feito bastante sucesso na Expoacre 2023 entre o público jovem, é o estande do Instituto Federal do Acre (Acre). Alunos da instituição de ensino, apresentaram o que é possível encontrar no local. Além do mais procurado, o telescópio, onde é possível observar as estrelas e a lua, na área existe ainda jogos de matemática, que com cunho lúdico, possui estudos que serão usados posteriormente, como explica o professor Wilson. “É um jogo inicialmente lúdico. Crianças e adolescentes começam a brincar e depois esses conhecimentos que estão presentes nessa brincadeira, vai ser utilizado no primeiro ano do ensino médio”, destacou. O estande possui, ainda, amostras de astronomia e astronáutica, com demonstração do pouso na lua, experimentos de física clássica e moderna, como a utilização de submarinos e...