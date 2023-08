Acreanos continuam pagando um pouco menos pelo consumo de energia elétrica em agosto

A 2° entrevista do Bar do Vaz desta segunda-feira, conversou nos estúdios montado dentro do Parque de Exposições Wildy Viana nesta segunda-feira, 31, com Orácio Sebim - Juiz e diretor de rodeios e com Richard Brilhante - Coordenador do Rodeio na Expoacre - que começa na quinta-feira, 3 de agosto. No entanto, o coordenador do rodeio na Expoacre, Richard Brilhante, lembrou que algumas atividades já tiveram início, como por exemplo, a prova do laço. Segundo ele, este ano, o rodeio terá 4 noites - com encerramento no domingo, 6 de agosto. "A programação deste ano está repleta de novidades", explicou. Brilhante contou ainda que este ano 35 peões com destaque no Acre se inscreveram para a competição na arena no parque de exposições. Além disso, o coordenador elogiou a ampliação...