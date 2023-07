Acre tem segunda-feira quente, ensolarada e com baixa umidade do ar

Apesar dos problemas políticos que o prefeito Tião Bocalom está passando no PROGRESSISTA e o afastamento do grupo político do senador Sérgio Petecão (PSD), continua sendo um candidato competitivo à reeleição. Nas redes sociais Bocalom começa a ser reconhecido pelo trabalho que vem fazendo com várias frentes de obras espalhadas por toda a cidade. Com isso, ele aposta que sua principal força política junto a população é o trabalho. Bocalom também pretende levar até às últimas consequências sua permanência no PP, cujo diretório articula e incentiva a candidatura do secretário Alysson Bestene. Para o prefeito da capital, a chapa ideal seria ele e Alysson com apoio do governador Gladson Cameli. A outra opção seria uma aliança com o União Brasil, Republicanos e Partido Liberal. Porém, o surgimento do nome do...