35 peões disputam premiação de mais de R$ 40 mil no rodeio 2023 da Expoacre

A 2° entrevista do Bar do Vaz desta segunda-feira, conversou nos estúdios montado dentro do Parque de Exposições Wildy Viana nesta segunda-feira, 31, com Orácio Sebim – Juiz e diretor de rodeios e com Richard Brilhante – Coordenador do Rodeio na Expoacre – que começa na quinta-feira, 3 de agosto.

No entanto, o coordenador do rodeio na Expoacre, Richard Brilhante, lembrou que algumas atividades já tiveram início, como por exemplo, a prova do laço. Segundo ele, este ano, o rodeio terá 4 noites – com encerramento no domingo, 6 de agosto. “A programação deste ano está repleta de novidades”, explicou.

Brilhante contou ainda que este ano 35 peões com destaque no Acre se inscreveram para a competição na arena no parque de exposições. Além disso, o coordenador elogiou a ampliação do espaço que deverá receber 8 mil pessoas.

Já Orácio Sebim – Juiz e diretor de rodeios, foi questionado sobre a qualidade do rodeio no Acre e garantiu que na região do Alto Acre tem grandes atletas com destaque em eventos nacionais e internacionais. “Nos Estados Unidos temos 4, o Ramon e mais dois de Cruzeiro do Sul competindo e temos o Robson campeão em Las Vegas que hoje está aposentado”, ressaltou.

Sebim disse ainda que foram contratados 45 animais e 45 montarias para o Rodeio 2023. “Reunimos tudo que há de melhor para o show de quinta”.

Sobre o tratamento dos animais contratados, Brilhante falou que o Acre recebeu a ativista social Vanessa Facundes da área de proteção animal, onde ela passou algumas recomendações, como, por exemplo, a mudança do local do grave do som. “Como um todo, vamos ofertar água e alimentação com comodidade aos animais”, comentou. Ainda sobre o tema, o diretor de rodeios rechaçou maus tratos aos animais e adiantou que o melhor touro do Brasil, chamado de Favelado, estará no Acre.

“Ele teve proposta de R$ 60 mil e o dono não vendeu. Cada tropeiro traz seu boi. O máximo do veículo que traz boi são 6”, garantiu.

Premiação

Richard mencionou o que todo peão de rodeio almeja na competição. De acordo com a organização, serão mais de R$ 40 mil reais em premiação, sendo que o campeão levará para casa uma motocicleta Honda 160. “Os demais devem ganhar em dinheiro, custeadas pelo governo e entidades”, declarou.

ASSISTA A ENTREVISTA: