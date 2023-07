Funcionários e empreendedores chegam cedo para preparativos dos trabalhos na Expoacre

Em entrevista para o ac24horas e Ecos da Notícia, neste domingo, 30, na Expoacre, a superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC), Liege Lorenzett Vieira, e a diretora de Direitos Humanos, Michele Voltar, falaram da campanha “Coração Azul”, que trata do combate ao tráfico de pessoas. Na ocasião, foi informado dicas para que as pessoas não caiam no golpe, que envolve uma série de crimes, traumas, desaparecimento e até mortes. “Nas nossas estradas, além de passar muitas riquezas, também trafegam muitos crimes. E o tráfico de pessoas é o terceiro mais rentável do mundo. Algo que mexe com o ser humano de forma muito cruel, porque a pessoa vai por um engano, achando que é uma proposta enorme, às vezes um emprego lucrativo e vantajoso, em outro estado ou...