Churrasco gaúcho é servido em degustação com cortes e técnicas típicas

A atração principal da Expoacre 2023 neste domingo, 30, o show nacional do cantor Nattanzinho, trouxe a maior movimentação de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana até o momento. O movimento foi intenso desde horas antes do show, tanto de pessoas no interior do espaço da feira quanto de veículos nas vias de acesso ao local. Contudo, a movimentação foi tranquila, sem tumultos ou engarrafamentos. A noite também está sendo marcada por apresentações dos segmentos gospel e sertanejo nos palcos alternativos montados no Parque. Nattanzinho se apresenta a partir das 23h e os estandes fecham à meia-noite. Neste domingo também começaram as atividades do rodeio, as provas de vaquejada, motocross, laço em dupla e tambor.