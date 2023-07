Cantor Vini Rodrigues agita os estúdios do ac24horas e Ecos da Notícia na Expoacre 2023

FOTO: JARDY LOPES

Nesta segunda noite de Expoacre 2023, domingo, 30, o cantor Vini Rodrigues cantou ao vivo para toda a audiência que acompanha a melhor transmissão da feira, no ac24horas e Ecos da Notícia.

O artista local conhecido em todo o Acre, disse que preparou as melhores músicas para a apresentação. “Costumo cantar de tudo, mas sentimos a poesia que as pessoas querem ouvir”.

Com os maiores sucessos do sertanejo, ele ainda conversou com os apresentadores Jocely Abreu e Marcos Venicius sobre o seu início de carreira, ideias e inspiração para se tornar quem é hoje.

“Eu sou muito eclético e procuro absorver tudo o que os artistas têm de melhor. Mas gosto muito do trabalho de Wesley Safadão, que esteve aqui no ano passado, nunca tinha me visto na vida e me recebeu com tanto carinho. Eu fiquei apaixonado por ele”, afirmou.