Trio elétrico com som ao vivo anima público em trajeto até o Parque de Exposições

Neste sábado, 29, os moradores de Cruzeiro do Sul ficaram surpresos com um jato que sobrevoou a cidade várias vezes. A aeronave, um legacy 500 IU-50,fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, Embraer, é da Força Aérea Brasileira — FAB 3601. No radar é possível ver que a aeronave voou em círculos em cima de Cruzeiro do Sul, ação que pode estar relacionada a aferição de equipamentos de auxílio à navegação. A Assessoria de Comunicação da empresa VINCI Airports, que administra o aeroporto Marmud Cameli, em Cruzeiro do Sul, disse não ter conhecimento sobre as operações do jato militar.