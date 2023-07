O coordenador da Expoacre 2023,Alyson Bestene, disse que o evento deste ano foi ampliado e tem oportunidades de negócios em várias áreas. "É uma oportunidade negócios com a Feira de automotivos, os gamers e vários outros empreendimentos. Temos também milho, café e soja, onde tivemos crescimento de 7% na produção", citou ele, destacando que na Expoacre há a participação de empresas do agro de Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A Feira é de negócios, mas a diversão está garantida de acordo com Bestene, com 5 shows nacionais e 40 artistas locais. "No palco principal e no alternativo há excelentes opções", cita. Questionado sobre os andamentos da primeira noite da Expoacre 2023, Alysson Bestene, afirmou que tudo está um grande sucesso. Para ele, as ações para tornar a...