O secretário de Produção e Agronegócio do Acre e deputado estadual licenciado, Luís Tchê, foi o primeiro entrevistado do Bar do Vaz Especial da Expoacre 2023, apresentado neste sábado, 29, pelo jornalista Marcos Venicios diretamente da estrutura montada pelo ac24horas para a maior feira agropecuária do estado, que começou oficialmente pela parte da manhã com a realização da Cavalgada. Na conversa, Tchê falou, entre outras coisas, sobre as novidades do evento deste ano, como a ampliação de arquibancadas e incrementos para proporcionar mais conforto e comodidade para o público que for ao Parque de Exposições Wildy Viana para assistir às atrações da programação deste ano, que se desenrolará por nove noites de muita expectativa. Entre as novidades que serão apresentadas na feira deste ano do ponto de vista da agricultura,...