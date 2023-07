No lugar do governador, Alysson Bestene puxa a Cavalgada na abertura da ExpoAcre 2023

Com uma oração do secretário de assistência social, Alex Carvalho, a tradicional Cavalgada, que marca a abertura da Expoacre 2023, deu início na Gameleira, em Rio Branco, com centenas de servidores e autoridades de estado, na manhã deste sábado, 29.

Após o toque berrante da rainha do rodeio, Lohana Martins, o governador Gladson Cameli voltou a garantir na coletiva de imprensa que esta será a maior feira agropecuária de todos os tempos e com segurança reforçada. “Venham e tragam suas famílias, pois será uma festa segura, esperamos movimentar o maior número de negócios possíveis nessa exposição”, declarou.

Rodeado de gestores de Estado e da sua vice, Mailza Assis, Gladson, que estava trajado no estilo country, juntamente com seu filho, Guilherme Cameli, decidiu não seguir de quadriciclo em direção ao Parque de Exposições Wildy Viana pela Via Chico Mendes, na região do Segundo Distrito, por motivos de saúde. Segundo relatos, o governador fez uma cirurgia e foi recomendado a descansar em sua residência.

De acordo com o governo, este ano participam do evento 273 cavalos, 148 quadriciclos,12 jipes e 150 caminhonetes. O secretário de governo e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, que conduziu a cavalgada, reforçou o esforço da gestão em proporcionar um evento de qualidade aos acreanos. “A gente vem trabalhando há um bom tempo e o objetivo é fazer uma grande feira com grandes negócios. Não tenho dúvidas que será a maior Expoacre de todos os tempos”, ressaltou.

Presente na festa e em um quadriciclo da Honda, o prefeito Tião Bocalom parabenizou a organização da Expoacre e destacou que Gladson Cameli vem fortalecendo o agronegócio no Acre. “Veja uma feira que será de fato voltada ao homem do campo, a equipe tá de parabéns”, elogiou.

Durante o percurso, centenas de polícias e agentes de trânsito fazem a segurança do público que percorre em cavalos e quadriciclos. Já na beirada da pista, várias tendas estão montadas com bebidas e som automotivo. Juliana Santos, 25 anos, contou que a cavalgada é uma tradição acreana. “Amo a festa e a alegria do povo. A Via Verde tá linda e vamos ter uma boa feira agropecuária”, disse.