Fila quilométrica de fãs se forma à espera do show do Evoney Fernandes

Noites tranquilas na maior feira do agronegócio e entretenimento do Acre. É o que garantiu ao ac24horas Evandro Bezerra, secretário adjunto Segurança Pública do Acre. De acordo com ele, o governo planejou e está com força total no trabalho de proporcionar proteção às pessoas. Bezerra disse que o cidadão de bem pode se dirigir à Expoacre para curtir a feira com a garantia de encontrar as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Força Nacional, com o aporte de quatro equipes de Rondônia para dar a certeza de que não haverá incidentes no evento. O secretário adjunto também informou que o reforço da segurança não ocorre apenas no espaço da Expoacre, mas também em toda a cidade, incluindo os bairros periféricos e municípios do interior, com o suporte também...