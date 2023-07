Doenças respiratórias perdem força em crianças, mas continuam altas no Acre, diz Fiocruz

O único trio elétrico presente no desfile da Cavalgada 2023, animou o público presente às margens da Via Chico Mendes, neste sábado, 29, até o Parque de Exposições, Wildy Viana, na Capital. Mesmo com pouca gente em cima do veículo, o som ao vivo contagiou os amantes da tradicional Cavalgada. Leonardo Silva, 33 anos, revelou que, diferente do ano passado, o desfile está muito animado por conta do trio elétrico. "Só de estar com som animado e dançante já melhora bastante a festa", comentou. O veículo ficou dividindo parte dos inscritos no evento, na parte da frente, estavam o público que decidiu ir em seus cavalos, atrás, seguiu o pessoal dos quadriciclos.