Cooperaçaí reúne produtores rurais para debater melhorias para a comunidade

Em encontro realizado nesta sexta-feira (28) na Vila Campinas, produtores rurais ligados à Cooperaçaí estiveram reunidos com a deputada estadual e líder do governo, Michelle Melo, e representantes de instituições bancárias e de governo para debater melhorias para a comunidade e a destinação de emenda parlamentar para a cooperativa.

Estiveram presentes o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, e representantes da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); do Banco da Amazônia (BASA) e da Secretaria do Governo do Acre.

Entre as pautas debatidas no encontro está a melhoria de ramais, construção de pontes, apoio com assistência técnica e incentivo à produção rural, acesso a crédito, bem como a destinação de recursos para apoio à cooperativa.

Com a gerência do Banco da Amazônia (Basa) foram tratadas questões relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), oportunidade em que foi esclarecido aos produtores que os mesmos podem ter acesso a até R$ 25 mil para o fortalecimento da produção de frutas, café e armazenamento de água.

A deputada Michelle Melo declarou que o trabalho dos produtores é muito importante para a sociedade e pediu que eles cobrem mais da política.

“É sempre importante a gente estar perto do povo, estou aqui pra ouvir o que vocês precisam, vocês são uma parte muito importante que é a parte que produz, merecem ser valorizados e vistos. Peçam mesmo, cobrem mesmo de nós políticos, porque o poder é do povo, vocês são os nossos chefes”, disse.

Trafegabilidade de ramais e regularização fundiária

Na ocasião, os agricultores também discutiram sobre as condições de trafegabilidade dos ramais e a necessidade de construção de pontes para viabilizar o escoamento da produção da cooperativa no período do inverno.

O papel do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) na regularização fundiária também foi debatido no encontro, os produtores declararam que a regularização é necessária para que eles possam ter acesso a linhas de crédito em instituições financeiras e cooperativas de crédito.

Cooperativismo

O presidente do Sistema OCB/Sescoop no Acre, Valdemiro Rocha, destacou a importância do apoio do Governo do Estado para o desenvolvimento do cooperativismo e incentivo à produção rural.

“É muito importante o apoio por parte do governo para terminar de estruturar a indústria da cooperativa, e o apoio a produção de frutas para que possam ser processadas, pois muitas vezes é preciso pegar frutas de outros estados. O cooperativismo ajuda a possibilitar a geração de emprego e renda em todo o estado, para o desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

Entre os encaminhamentos da reunião ficou firmado o compromisso da Secretaria de Estado de Agricultura, juntamente com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater), Iteracre e outras áreas do governo, de realizar um diagnóstico da real situação dos produtores e agricultores familiares da região de Campinas para identificar suas potencialidades e entraves para a produção de frutas.