Bar do Vaz: Tchê mostra cacau selvagem do Acre “feito para o mundo”

O secretário de Produção e Agronegócio do Acre e deputado estadual licenciado, Luís Tchê, foi o primeiro entrevistado do Bar do Vaz Especial da Expoacre 2023, apresentado neste sábado, 29, pelo jornalista Marcos Venicios diretamente da estrutura montada pelo ac24horas para a maior feira agropecuária do estado, que começou oficialmente pela parte da manhã com a realização da Cavalgada.

Na conversa, Tchê falou, entre outras coisas, sobre as novidades do evento deste ano, como a ampliação de arquibancadas e incrementos para proporcionar mais conforto e comodidade para o público que for ao Parque de Exposições Wildy Viana para assistir às atrações da programação deste ano, que se desenrolará por nove noites de muita expectativa.

Entre as novidades que serão apresentadas na feira deste ano do ponto de vista da agricultura, estão algumas cadeias de produtos, como a do mel, e uma inovação para muita gente, que é o cacau-selvagem, segundo o secretário, um produto acreano feito para outros pontos do planeta. “Do acre feito para o mundo”, afirmou o Tchê sobre o produto.

“A grande surpresa é o cacau. O cacau-selvagem, o nosso cacau hoje é vendido a R$ 40 o quilo. O cacau normal, esse cacau clonado, já é R$ 15 o quilo. Olha só o valor agregado aí”, destacou o secretário.

Sobre as expectativas de aumento da cadeia de outros produtos, como a expansão do milho ao nível de exportação, por exemplo, o secretário disse que a cultura já é consolidada no estado, mas ainda há muitas dificuldades de ordem técnica. “É preciso análise de solo e botar os técnicos para dizer e avaliar. A partir daí, a gente começa a mudar essa história”, disse.

Tchê ainda disse que é importante colocar na cabeça das pessoas que a missão do Acre não é vender um produto, mas uma história. “Uma história de revolução, que nós conquistamos, brigamos e lutamos para ser do Brasil, e uma história de preservação, por ser um estado que mais preservou no Brasil e no mundo”, acrescentou.

ASSISTA AO VÍDEO: