ac24horas e Ecos da Notícia fazem cobertura especial da ExpoAcre 2023

Uma grande expectativa de público e de negócios está sendo gerada em torno da ExpoAcre 2023, um dos maiores e tradicionais eventos do estado, que tem início neste sábado, 29, em Rio Branco. A organização prevê que mais de 300 mil pessoas transitem pelo Parque de Exposições durante os nove dias de festa este ano. O intuito é transformar o evento numa grande Feira de Negócios e Entretenimento.

Além da comercialização de animais, produtos locais, exibições artísticas e outras atrações culturais, a ExpoAcre estará com mais de 500 expositores em um Parque ampliado para melhor atender ao público. A expectativa é que o volume de negócios ultrapasse os R$ 209 milhões comercializados no ao anterior.

A tradicional Cavalgada marca a abertura da feira. O governo do Acre afirma estar trabalhando para que a festa este ano seja a melhor de todos os tempos. “A estimativa da organização é superar os negócios movimentados em 2022, que foi de R$ 209 milhões. Estamos confiantes neste que é o maior evento de empreendedorismo do nosso estado. Vamos trazer inovações e conexões com os novos negócios, especialmente para as micro e pequenas empresas”, afirma o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita.

Além da participação de empresas do Peru e da Bolívia, haverá ainda empresários ligados ao agronegócio de Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Seis apresentações musicais com artistas nacionais estão confirmadas, o maior número dos últimos anos. Para o secretário de governo, Alysson Bestene, o número é uma demonstração de que o setor empresarial está confiante que terá uma grande Feira e adesão por parte da população.

Estão confirmadas as apresentações de Evoney Fernandes (29/07); Nattanzinho (30/07); Lukas Agostinho – Noite Gospel (31/07); Mari Fernandez (02/08); MC Kevin o Chris (05/08) e Zé Neto e Cristiano (06/08). “Na parte do entretenimento, teremos três palcos alternativos pensados para cada público e em locais estratégicos no parque voltados aos seguimentos sertanejo, gospel e de outros gêneros musicais. A realização do rodeio, vaquejada e outras competições equestres, que são bastante prestigiadas pelo público, também está confirmada”, explica Bestene.

A ampliação do Parque se deu ainda para tornar uma vitrine de produtos plantados pela Secretaria de Agricultura em parceria com a Embrapa, como milho, feijão , arroz, café, entre outros produtos da cadeia produtiva acreana.

“Queremos que as famílias aproveitem com toda a segurança que foi feita para receber esse público. Na Expoacre2023 teremos também o Feirão de automóveis, com veículos de diversas modalidades como carros, caminhões, motocicletas que terão a isenção do IPVA 2023, assegurado através da Lei estadual, aprovada pela Aleac e sancionada pelo governador Gladson, sendo um incentivo à mais para que sejam gerados bons negócios, aquecendo a economia, gerando emprego e renda”, conclui o secretário.

ac24horas e Ecos da Notícia na Expoacre 2023

Em parceria com o Programa da Jô e Rio Branco Filmes, os jornais online ac24horas e Ecos da Notícia promovem uma cobertura completa das 20h às 23h do dia 29 de julho a 6 de agosto.

A transmissão será ao vivo e poderá ser acompanhada pelos sites ac24horas.com e ecosdanoticia.net, bem como nas redes sociais de ambos os portais de notícia.

O Bar do Vaz também será transmitido diariamente a partir das 15h com entrevistas diversificadas direto do Parque de Exposições.

A cobertura tem apoio da Acisa e Governo do Acre e patrocínio da Uninorte, Frigonosso, Mercale e Atacale, além de contar com um oferecimento do Sebrae; Fieac; Vidronorte; Caldeirão Cores e Tintas; Distribuidora Juventus; Mult Saúde; Microsaga engenharia; Ótica Raio de Sol, Miragina; Sem Fronterias; Acreaves e Dom Porquito.