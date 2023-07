Promotor dos Direitos Humanos se reúne com presos que fizeram rebelião no Antônio Amaro

Nos últimos anos, o Acre deu passos importantes no atendimento à pessoa com algum tipo de deficiência, mas é necessário avançar mais e com rapidez. Há centenas, senão milhares, de consultas e diagnósticos represados no sistema de saúde, especialmente em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma fila que caso não seja atendida imediatamente amplia sequelas físicas, mentais e sociais. Entre as ações positivas, a instituição do Colar de Girassol altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem por objetivo promover a conscientização e o respeito aos direitos garantidos de portadores de deficiência oculta, como o atendimento prioritário. “As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato. É o caso da surdez, do autismo e das deficiências cognitivas, entre outras”, explica o governo do Estado....