MEIs e empresas de pequeno porte poderão parcelar dívidas com o FGTS em até 120 meses

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) disponibilizará R$7,5 milhões para projetos que colaborem para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial brasileiro. A retomada desse investimento público visa fomentar iniciativas voltadas para as culturas populares e tradicionais e para a diversidade linguística do país. No Acre, há, sim, expectativa de que projetos se inscrevam, mas o Iphan local não tem como apontar alguma previsão. O edital que prevê esses recursos – Edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) – foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (25), pelo Iphan. As propostas devem ser apresentadas entre os dias 26 de julho e 8 de setembro exclusivamente na Transferegov, a nova plataforma para transferência de recursos do governo federal. Podem participar da seleção órgãos e entidades dos...