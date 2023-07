Lavador de carro sequestrado foge de cativeiro e pede ajuda na Via Verde

A estudante de pedagogia, Isabele Almeida de Souza, 23, musa do Festival do Coco 2022 de Mâncio Lima, vai representar o Brasil no concurso de beleza internacional, Miss Planet Universo. O evento será realizado em novembro, em Lima, no Peru. A manciolimense foi escolhida para o evento internacional, ao participar do concurso Miss Acre CNB 2023, em Rio Branco, no último dia 23, quando foi a quarta colocada. "Quando fui escolhida, a minha vontade era sair gritando aos quatro cantos do mundo. O evento no Peru é um degrau a mais porque será ao nível internacional. Estou feliz em representar meu município, o Acre e o Brasil. Vamos com tudo!”, citou ela.