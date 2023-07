Gonzaga e Nicolau visitam obras da Expoacre Juruá e destacam importância na economia

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Junior (PP), acompanharam nesta sexta-feira (28) o início das obras no espaço onde será realizado a Expoacre Juruá 2023. Os parlamentares estiveram acompanhados do coordenador do Deracre no Juruá, Amauri Barbosa, responsável pelas obras.

O presidente Luiz Gonzaga lembrou que a feira Expoacre Juruá é sempre um sucesso e que esse ano tem tudo para ser ainda maior. O parlamentar aproveitou para parabenizar o governador Gladson Cameli por investir na feira que irá movimentar a economia no Juruá.

“A Expoacre Juruá sempre foi um sucesso e tenho certeza que agora com essas melhorias na estrutura será ainda maior. O governador está de parabéns por investir em um espaço acolhedor e confortável para atender as pessoas que vão visitar a feira. Esse ano temos a esperança que a Expoacre Juruá movimentará ainda mais nossa região, gerando emprego e renda, além de proporcionar entretenimento e lazer ao nosso povo”, disse Gonzaga.

Nicolau Junior destacou o emprenho do governo do Acre em oferecer um espaço amplo e com conforto à população que deseja visitar a feira no Juruá.

“Quero dizer que estou feliz porque todo ano que passa tem uma novidade na Expoacre Juruá. Esse ano o governo está trazendo novidades para trazer um conforto ainda maior para a população. Vai ter ampliação do estacionamento, vão asfaltar a área do show para trazer melhorias ao local. Só tenho a parabenizar o governador pelo esforço de fortalecer a maior festa da nossa região”, disse Nicolau.

Segundo Amauri, os equipamentos e maquinários já chegaram ao local para construir um espaço ainda maior que nos anos anteriores. Ele conta que a pedido do governador Gladson a área onde os shows são realizados será asfaltada e o estacionamento ampliado.

“Já estamos trabalhando para construir um espaço para atender um grande número de pessoas. A pedido do governador estamos agilizando os trabalhos para realização da feira que vai movimentar a nossa região. Além de asfaltar o local do show, vamos ampliar o estacionamento, criar um novo acesso de saída e melhorar as vias”, disse o coordenador do Deracre de Cruzeiro do Sul.

A Expoacre Juruá será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro. Esse ano a feira terá uma noite a mais e dois shows nacionais. Em breve o governo irá divulgar a programação do evento.