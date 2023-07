Gladson diz que não é favorável à suspensão de visitas após a rebelião

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) criou um grupo de trabalho e terá um estande no Parque de Exposições Wildy Viana para acompanhar e fiscalizar as atividades da 48ª edição da Expoacre 2023, que terá início amanhã com a Cavalgada e se estende até o dia 06 de agosto. Também foi lançada a campanha “Com violência não tem negócio”, que visa conscientizar os visitantes da Expoacre sobre condutas que devem ser evitadas, como maus tratos contra animais, especialmente durante a Cavalgada, oferta de bebida alcóolica a menores de 18 anos, importunação sexual, entre outras, além de reforçar a divulgação dos canais do MPAC, por meio da Ouvidoria-Geral, para o recebimento de denúncias e reclamações. No topo do site do MPAC, um banner da campanha informa os principais telefones,...