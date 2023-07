Funcionário da Zeladoria de Rio Branco passa mal durante trabalho e é levado pelo SAMU

O Instituto Médico Legal (IML), órgão do Departamento da Polícia Técnico-Cientíca do Acre, divulgou nesta sexta-feira, 28, os nomes dos cinco presidiários mortos durante a rebelião que durou quase 24 horas, ocorrida no sistema prisional de segurança máxima Antônio Amaro Alves, na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco. Todos são lideranças da organização criminosa Bonde dos 13, que foram mortos com requintes de crueldade, sendo que três deles foram decapitados. Marcos da Cunha Lindozo, de 41 anos, mais conhecido no mundo do crime como "Dragão", é apontado como principal fundador da organização criminosa Bonde dos 13, responsável por encaminhar armas e financiar, através de parceria com o PCC, toda a ação do Bonde dos 13 no Acre e região, conforme os investigadores paulistas. Na época, Lindozo estava foragido da...