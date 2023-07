Festival de praia atrai turistas e aquece economia em Assis Brasil, na fronteira com Peru e Bolívia

Nos últimos anos, a simpática cidade acreana de Assis Brasil, a 310 quilômetros de Rio Branco, tem chamado mais a atenção do restante do estado por problemas que têm sido enfrentados bravamente pela população local que pelas belezas e atrativos que oferece. Foi assim com a pandemia e, vez por outra, com os fluxos migratórios que têm tido lá a porta de entrada no país.

No entanto, apesar das crises de saúde e humanitária que deixaram suas marcas negativas, Assis Brasil tem muito a mostrar a quem reserva um tempo na sua rotina para visitá-la. Um exemplo disso é o festival de praia que há 17 anos é realizado na cidade, tendo se tornado uma das maiores atrações da regional do Alto Acre nesta época do ano.

No último fim de semana, a prefeitura local organizou mais uma grande festa na enorme praia que se forma na margem do Rio Acre em que está a cidade. De tão seco neste período, o rio se torna a principal atração da cidade, tanto para se tomar banho como para possibilitar a organização de um evento que atrai turistas brasileiros, peruanos e bolivianos e aquece a economia local.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve na cidade da “tríplice fronteira” nos últimos dias 22 e 23 de julho e acompanhou de perto a movimentação de gente que chegou dos mais variados lugares para participar do festival de praia. Segundo a prefeitura, um número entre 3 e 4 mil pessoas estiveram no evento, que para o prefeito, Jerry Correia, foi um sucesso.

“Esse ano a gente conseguiu superar ainda mais (os eventos anteriores) com uma grande praça de alimentação, área de lazer e mais de trinta horas de muita música boa. Isso movimenta nossa economia, recebendo gente de vários municípios do Acre e também do Peru e da Bolívia”, disse o entusiasmado gestor ao falar sobre mais um ano de organização do festival.

ASSISTA AO VÍDEO: