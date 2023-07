Energisa Acre é premiada como a segunda melhor distribuidora do Brasil

A Energisa Acre foi eleita a segunda melhor distribuidora de energia do Brasil entre as empresas com menos de 500 mil clientes, no Prêmio Abradee 2023, entregue pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica na última quinta-feira, 27, em Brasília. O empreendimento também conquistou o segundo lugar na categoria Gestão Operacional.

A premiação é referência no setor por incentivar as melhores práticas entre as empresas, com foco na melhoria do serviço oferecido para a população. O diretor-presidente da empresa, Ricardo Xavier, destaca que esse é um importante reconhecimento à prestação dos serviços e do atendimento a clientes no Estado.

No total, as empresas são avaliadas em 13 categorias, sendo quatro delas pelo seu destaque regional (Nordeste, Norte/Centro-Oeste, Sudeste e Sul), destaque nacional, além das práticas de Responsabilidade Socioambiental; Gestão Operacional; Avaliação pelo Cliente; Qualidade da Gestão; Gestão Econômico-Financeira; Evolução do Desempenho e Menção Honrosa à Inovação.

“Esse reconhecimento é muito importante para gente. Demonstra que estamos no caminho certo. Isso é reflexo do trabalho árduo, comprometimento e dedicação de toda nossa equipe. E aos nossos clientes, quero agradecer pela confiança. É ela que nos motiva a elevar constantemente o padrão de qualidade e a buscar inovação em tudo o que fazemos”, afirma.

A Energisa Acre fornece energia elétrica a 22 municípios para 280 mil clientes. Desde que chegou ao Acre, a empresa já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em obras estruturantes para proporcionar mais qualidade e ampliar o fornecimento de energia.

Atualmente, o Acre possui 19 subestações em pleno funcionamento. Quatro ainda serão entregues ainda este ano, em Feijó, Tarauacá, Acrelândia e Floresta, em Rio Branco.