Os all-inclusives são economicamente recomendáveis?

Embora, à primeira vista, possam parecer a opção mais cara, a realidade é muito mais favorável do que parece. O pacote All Inclusive pode não ser econômico em termos familiares, mas quando você começa a contar todas as necessidades que serão cobertas desde o primeiro momento, sua opinião pode mudar drasticamente e você pode optar por comprar essa opção no lugar da concorrência.

Se você é um daqueles que acreditam que os pacotes com tudo incluído são um “luxo desnecessário” ou ignora suas vantagens, considere tudo isso antes de investir seu dinheiro em suas férias.

O que é um resort “All-Inclusive”?

Os resorts All-Inclusive são um estilo de estabelecimento turístico capaz de oferecer pacotes de férias com uma ampla variedade de serviços por um preço fixo, o que evita a necessidade de fazer contas ao sair para comprar comida, adquirir uma atividade etc. Seu uso está se tornando cada vez mais popular devido aos serviços oferecidos e à sua proximidade com o litoral, locais de interesse turístico etc.

As características tradicionais que os resorts All Inclusive incluem são:

Hospedagem: Logicamente, os quartos/suítes não poderiam ser excluídos dos pacotes. A qualidade dos quartos depende do preço.

Refeições: todas as refeições do dia estão integradas até mesmo no pacote mais barato. Dessa forma, você não precisa se preocupar com o café da manhã, o almoço, os lanches e o jantar. Algumas redes incluem lanches, mas a grande maioria oferece um restaurante tipo bufê ou à la carte com um grande leque de opções gastronômicas prontas para satisfazer até o paladar mais exigente.

Bebidas: bebidas não alcoólicas e muitas bebidas alcoólicas estão incluídas no pacote All Inclusive, seja nos restaurantes do local como nos bares do hotel.

Atividades e entretenimento: Para que os hóspedes de todas as idades possam se divertir, há uma grande variedade de atividades. Esportes aquáticos, shows ao vivo, espetáculos noturnos, festas temáticas e aulas de dança são apenas algumas das opções.

Instalações: Há também muitas instalações que os hóspedes podem acessar em vários momentos, como clubes infantis para deixar as crianças, quadras esportivas para se divertir enquanto exercita o corpo, piscinas externas, academias para se fortalecer, spas perfeitos para relaxar etc.

Serviços adicionais: com relação aos serviços adicionais, eles podem ou não estar incluídos no pacote. Traslados do aeroporto, excursões locais, acesso a casas noturnas e atividades guiadas são apenas alguns dos muitos serviços.

É importante considerar que a gama de serviços oferecidos varia de resort para resort, pois nem todos oferecem a mesma coisa. Para evitar surpresas desagradáveis, leia atentamente os termos e condições do pacote antes de fazer a reserva.

Controle do orçamento

O controle do orçamento é um dos principais motivos pelos quais tantos turistas estão reservando esse tipo de pacote. Como o custo é fixo, os viajantes não precisam fazer as contas toda vez que saem para comer ou quando têm vontade de se divertir com atividades diferentes. A previsibilidade é outro aspecto importante, pois é mais fácil planejar sabendo exatamente quanto gastar com hospedagem + alimentação + entretenimento.

Tudo está em um único pacote, portanto, não há necessidade de sair do estabelecimento para satisfazer as necessidades de entretenimento ou alimentação. A experiência de viagem se torna mais confortável desde o início porque você não precisa pensar em pagar por serviços individuais. Os resorts com tudo incluído oferecem atividades sem custo adicional, permitindo que você aproveite ao máximo o tempo durante a estadia.

Considerações

No entanto, há algumas ressalvas a serem consideradas antes de investir:

Uso efetivo dos serviços: Para que o resort seja realmente econômico, é fundamental aproveitar ao máximo cada um dos serviços incluídos. Se as instalações não forem bem utilizadas ou se você não comer tanto no hotel, a realidade é que estará pagando por muitos serviços que não serão utilizados e, no geral, será mais caro.

Qualidade: embora todos os hotéis ofereçam muitos serviços, isso não significa que todos sejam de excelente qualidade. Para isso, faça sua pesquisa e leia várias avaliações na Web para saber se um determinado hotel vale ou não o esforço financeiro.

Restrições: Alguns locais têm restrições de horário, bebidas alcoólicas ou limites de frequência de acesso a determinadas atividades. Leia atentamente as políticas para saber o que eles oferecem e até onde o pacote abrange.

Por que sim ao All Inclusive?

O principal é que não é necessário levar muito capital extra, pois as coisas mais importantes estão incluídas no pacote: refeições, bebidas e atividades. No entanto, é sempre bom levar um pouco de dinheiro para contratar outras excursões, comprar enfeites para o lar, lembranças para os parentes e muito mais. Se estiver viajando com crianças, um All Inclusive pode ser seu melhor aliado, pois haverá creches, kids club, espaços de recreação monitorados por adultos treinados etc. Assim, enquanto as crianças se divertem, o casal pode sair e se divertir.

Ao mesmo tempo, há redes que oferecem áreas somente para adultos, como piscinas exclusivas, áreas de praia para adultos, bufês onde não há barulho de crianças etc. Além disso, alguns resorts proíbem a entrada de menores de idade. Como um dado extra, a maioria tem acesso direto à praia para não perder tempo caminhando, dirigindo ou usando o transporte público. É tão fácil quanto sair do seu quarto e ir até o mar para aproveitar a água, a areia, as espreguiçadeiras/parasóis e muito mais.

Pergunte se o serviço de toalhas de praia/piscina está incluído para evitar o pequeno inconveniente de andar com uma. Como o resto pode estar relativamente longe do centro da cidade, pode estar equipado com lojas de souvenirs, farmácia, discoteca e várias outras instalações. As atividades diurnas e noturnas são oferecidas por várias equipes de entretenimento cujo trabalho é entreter a qualquer hora do dia.

O que considerar antes de contratar o pacote

Antes de investir seu dinheiro em um pacote All Inclusive, considere esses fatores que evitarão que você tenha uma experiência ruim:

Orçamento: Ao considerar seu orçamento, será mais fácil escolher entre os diferentes pacotes all-inclusive. Reserve um tempo para comparar as ofertas e escolher a melhor sem gastar demais.

Qualidade dos serviços: verifique a qualidade dos serviços oferecidos, como a variedade do cardápio dos restaurantes, como são as instalações, a diversidade de atividades disponíveis e muito mais.

Opiniões e avaliações: considere as avaliações e classificações do hotel antes de arriscar seu dinheiro. Além disso, vá para a seção de comentários para saber quais são os pontos fortes e fracos do hotel.

Políticas e restrições: Para evitar surpresas, leia sobre os horários das refeições, códigos de vestimenta, horários em que determinadas atividades estão disponíveis e muito mais.

Entretenimento: verifique se o resort de sua preferência tem muitas atividades que interessam a você ou à sua família. Se não tiver, talvez seja melhor optar por um resort um pouco mais caro, mas que ofereça melhores comodidades.

Tamanho: enquanto alguns resorts são grandes, com muitos restaurantes, piscinas e quadras esportivas, outros são menores e mais confortáveis.

Tipo de resort: há resorts para diferentes estilos de turistas: familiares, casais, amigos, viajantes solitários, etc.

Localização: considere se a localização atende a seus interesses, pois alguns estão mais ou menos perto da praia, em áreas tranquilas, perto de atrações turísticas e muito mais.