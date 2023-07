Gonzaga e Pedro Longo participam de posse de 11 novos promotores de justiça no MPAC

A posse dos novos promotores, na tarde desta quarta-feira, 26, que passam a integrar o “time” do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi prestigiada pelos deputados estaduais Luiz Gonzaga (PSDB) e Pedro Longo (PDT).

Apesar dos dois serem parlamentares estaduais, Gonzaga e Longo cumpriram funções diferentes na solenidade. Com a ausência de Gladson e Mailza de Assis, governador e vice, respectivamente, que cumprem agenda fora do estado, Luiz Gonzaga está na função interina de governador.

Já Pedro Longo, exatamente por Gonzaga está à frente do Palácio Rio Branco, é o presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Gonzaga disse que a união entre os poderes aproxima os entes públicos da sociedade e estreita as relações institucionais. Ele citou como exemplo o trabalho conjunto realizado pelo Ministério Público, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, durante a cheia que afetou milhares de pessoas no Acre, no início do ano.

“É muito importante essa união entre as instituições. Eu vi isso na última enchente, quando todos se uniram para ajudar as pessoas afetadas. O Ministério Público fez um trabalho singular, participativo. Parabenizo o nosso procurador-geral Danilo Lovisaro pelo fortalecimento dessa grande instituição“, disse o governador interino.

Pedro Longo parabenizou o Ministério Público pela entrada dos promotores empossados e deu boas-vindas aos novos membros do Parquet”. O fortalecimento do Ministério Público representa um ganho fundamental para a sociedade. Estou muito feliz por presenciar esse momento e ver o entusiasmo de cada um dos novos promotores”, explicou.

Já o Procurador Geral de justiça do Acre, Danilo Lovisaro, em sua fala, ratificou a harmonia entre as instituições. “Leve nosso abraço e nossa gratidão ao governador Gladson Cameli, um democrata, que tem prestigiado intensamente nossa instituição. Agradeço também a Assembleia Legislativa, que não mediu esforços para atender as necessidades do MP, finalizou.

A solenidade marcou, além da posse dos novos promotores, a abertura da semana de comemoração dos 60 anos do Ministério Público no Acre.