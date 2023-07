Emenda de Petecão de R$ 500 mil foi rejeitada por falta de prestação de contas de entidades

Nos últimos dias, a publicação no Diário Oficial do indeferimento por parte do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Branco de uma emenda parlamentar do Senador Petecão no valor de R$ 500 mil para duas entidades sociais gerou polêmica.

As duas emendas, de R$ 250 mil cada uma, seriam destinadas para a Associação Cristã Alfa e para as Obras Sociais da Diocese de Rio Branco. O questionamento surgiu pela recusa em receber os recursos, afinal, é um investimento considerável em uma área onde há uma carência que é a parte social. Na internet, a polêmica cresceu e as diferenças políticas entre Petecão e o prefeito Tião Bocalom foram apontadas como o motivo para a recusa no recebimento do recurso.

Em uma nota divulgada na noite desta quarta-feira, 26, o presidente do Conselho de Assistência Social de Rio Branco, Carpeggiani Brito, explica os motivos do indeferimento. Mesmo deixando claro que o órgão é autônomo, formado por representantes da sociedade e do poder público, a nota procura isentar o prefeito Bocalom de qualquer participação na recusa do recurso.

Conforme a nota, o indeferimento se deu por conta da falta de prestação de contas por parte das duas entidades. A comprovação por meio do relatório de atividades do ano anterior deveria ter sido enviada até o final do mês de abril, o que não ocorreu, conforme a nota divulgada.

Confira abaixo: